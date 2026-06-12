【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©️ABCテレビ 『父の手のひらに立つ2才の娘』は、大阪府の男性（34）から。ある日