競争が激しさを増すスーパー業界で新たな「ディスカウント店舗」が、オープンです。埼玉県内に開店したのは、「激安」を打ち出したスーパーです。具だくさんのコッペパンが税抜き197円、ボリュームのある弁当が297円となっているほか、スペイン産などの豚肉が100グラム97円など、これまでの店舗と比べ1〜2割ほど安い価格で提供しています段ボールのまま品出しをするなどサービスを絞ることでコストを削減したということです。来店