文部科学省＝東京・霞が関文部科学省は12日、生成人工知能（AI）の発展などを踏まえ、技術者の育成を担う高等専門学校（高専）について、公立や私立の新設を促す方針を示した。これまで工学中心だった領域を農学やコンテンツ制作などに広げることも検討する。今月中に有識者会議の初会合を開き、年内にも具体的な方策をまとめる。文科省によると、高専は昨年5月時点で国公私立計58校に約5万6千人が在籍。うち51校が国立で、公