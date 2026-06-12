静岡県磐田市で５月下旬、障害児が通う「放課後等デイサービス」を利用中だった男児（６）が、屋外活動で訪れた公園近くの川で溺れ、死亡していたことがわかった。男児は職員が目を離した隙に川の方へ行った可能性があるといい、県警が業務上過失致死容疑を視野に、運営会社の安全管理に問題がなかったか調べている。県や消防などによると、５月２６日夕、川に沈んだ男児を近隣住民が発見し、１１９番した。当時は屋外活動で、