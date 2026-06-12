メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手は日本時間12日のパイレーツ戦に1番指名打者として先発出場し、4度の打席でホームラン、ヒット、フォアボール2つと全て出塁する大活躍を見せたが、7回1死一、二塁のチャンスの場面で迎えた第5打席で突如交代し、代打が送られた。ドジャースは、大谷選手の左膝の炎症のためだとしている。大谷選手は今シーズン67試合に出場し、打率.305、出塁率.421、長打率.543、13本塁打、6盗塁を記録。