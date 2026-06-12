◇卓球 WTTコンテンダー ザグレブ（6月9日〜14日クロアチア）女子シングルス1回戦が11日に行われ、早田ひな選手が中国の19歳を破り、初戦突破を決めました。早田選手は、先月国内で行われたアジア選手権の日本代表選考会で準決勝敗退となって以来の試合。その試合は、銀メダルだった5月の世界選手権から2週間ほどの試合でしたが、決勝で中国選手の世界トップ2に2敗したことに、「体力的には大丈夫だったんですけど、そういう心の部