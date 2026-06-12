米映画「X−MEN」（00年）や「デッドプール＆ウルヴァリン」（24年）のセイバートゥース役などで知られる元プロレスラーで俳優のタイラー・メイン（59）が8日、自身のインスタグラムで乳がんと診断されたことを公表した。一般的に乳がんは女性に多い疾患だと思われがちのため、男性の乳がんについて意識を高めるきかっけとなり、偏見の軽減につながる可能性があると医師ら専門家から称賛の声が上がっている。メインはインスタグラ