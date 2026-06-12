住居侵入と窃盗の疑いで、糸魚川市に住むパート従業員の男（63）が11日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は4月上旬から5月下旬までの間、糸魚川市内の住宅に侵入し、セカンドバッグなど16点を盗んだ疑いです。セカンドバッグには通帳や印鑑が入っていたということです。被害関係者が被害の届けを出し、警察が捜査していました。男と被害者は知人関係ということです。調べに対し男は「セカンドバッグを無断で持ち