6月7日（日）の『有吉クイズ』では、街中で即興クイズを作る“知の巨人”シリーズ最新作「有吉だけに教えたい東京ウラ雑学 知の巨人バスツアー」が放送された。これまでの“知の巨人シリーズ”は徒歩移動だったが、今回はバスツアー。しかしロケ開始早々、有吉弘行と知の巨人たちはハプニングに襲われ…。【映像】ヒコロヒー「初めて見た！」バスツアー中のハプニングで見たレアな光景今回は、クイズマニア・しみけん、構成作家の