就学前の子どもの教育や保育の質の向上を目指す研究大会が大仙市で開かれ、保育士が長く定着できる環境を整えるため行政との連携を強化することを確認しました。研究大会は県内の保育施設などで作る協議会が毎年開催しています。11日は県内の保育所やこども園で働く保育士など約320人が参加して日ごろの活動を報告し合いました。3歳未満の子どもを対象に、誰でも短時間、通園できる国の新たな子育て支援制度が今年度から始まりまし