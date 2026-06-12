映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が6月12日に公開される。赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年のアニメ化以降、映画や舞台などさまざまな展開で支持を集めてきた『おそ松さん』。実写映画第2弾となる本作では、長男・おそ松を末澤誠也、次男・カラ松を正門良規、三男・チョロ松を佐野晶哉、四男・一松を小島健、五男・十四松を草間リチャード敬太、末っ子・トド松を西村拓哉がそれぞれ演じて