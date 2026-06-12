王将フードサービスがしっかり。１１日の取引終了後に株主優待制度の拡充を発表したことが好感されている。現行制度では毎年３月末日及び９月末日時点で１００株以上を保有する株主を対象に株主優待券を２０００～１万７５００円分（年４０００～３万５０００円分）提供していたが、２６年９月末日時点の株主から優待券を２５００～２万１０００円分（年５０００～４万２０００円分）に引き