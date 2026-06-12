１２日午前の債券市場で、債券先物は上昇した。前日の米国市場で、長期債相場が上昇した流れが円債相場に波及した。 トランプ米大統領がイランに対する攻撃開始を撤回すると表明し、戦闘終結に向けて早ければ今週末にも署名できる可能性があるとの認識を示した。これを受けて米原油先物相場が下落。インフレ懸念が和らいだとの受け止めから、米長期金利が低下（債券価格が上昇）した。円債市場では期近物の６月限の売買高を