・ＪＸ金属が３日ぶり急反発、ＨＤＤ向け磁性材スパッタリングターゲットの生産能力増強へ ・フェローテクが一時Ｓ高、業績上振れ期待続き外資系証券の目標株価引き上げも ・ＩＮＰＥＸや石油資源は軟調、米イランの戦闘終結への期待でＷＴＩ下落 ・アサヒが反落、サイバー攻撃による影響で２５年１２月期業績は営業利益３１％減益へ下振れ ・ＤＧはＳ高カイ気配、電力ＰＦ・再エネＰＦ事業好況で今期は一転