Cardinalsが、デビューアルバム『Masquerade』より「I Like You」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】Cardinals、フィルムで撮影された「I Like You」MV） 今回公開された「I Like You」のMVはフィルムで撮影された作品。9月の北米ツアー、11月のUK／アイルランドヘッドラインツアーの発表とともに公開された。 フロントマンのユアン・マニングは同曲について、「この曲はアルバムを念頭に置いて最