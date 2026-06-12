ルンゴ（リングタイプ） 有限会社CACICAは6月12日（金）、自社ブランド「ULYSSES」の新作カメラストラップ「ルンゴ」シリーズの予約販売を開始した。バリエーションは「リングタイプ」、「ジョイントタイプ」、「一点吊りタイプ」の3種類を用意する。 軽い力で素早く長さを調節できる、オリジナルの伸縮機構「サムスライダー」を備えたロングタイプのストラップ。移動時は短くしてカメラのぶらつきを軽減