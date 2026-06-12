「選管（選挙管理委員会）に転職したい。2年に1回、選挙の時期だけ忙しくなるはずだから、そのたびに年休を取ったり休職したりして楽をすればいいし、トラブルが起きても“気に入らないなら訴訟でも起こせば”と対応すればいい。本当にうらやましい」【関連】韓国で物議の投票用紙不足問題、職員の“知らんぷり休職”の実態「自分も選管に行きたくて求人を見たら、期間契約のスタッフばかり山ほど募集していた」「選管はファミリー