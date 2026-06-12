【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの向井康二が、6月12日公開より公開中の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』に、“旧・おそ松”として出演していることが解禁された。 ■「体は感覚を覚えていて、スッと入れました」（向井康二） Aぇ! group、草間リチャード敬太、西村拓哉が主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』。2022年にSnow Man主演で公開された映画『おそ松さん』にて、長