12日前引けの日経平均株価は続伸。前日比2225.68円（3.47％）高の6万6442.95円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は921、値下がりは592、変わらずは44と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を656.70円押し上げ。次いでアドテスト が521.34円、ファストリ が173.78円、キオクシア が145.25円、ＳＢＧ が103.78円と続いた。 マイ