12日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数810、値下がり銘柄数509と、値上がりが優勢だった。 個別ではＡＩメカテックがストップ高。リミックスポイント、ジェイ・イー・ティ、フェローテックは一時ストップ高と値を飛ばした。鉄人化ホールディングス、ペッパーフードサービス、ブロードバンドタワー、ミライアル、ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐなど10銘柄は年初