12日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比5.5％増の4471億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.1％増の3459億円だった。 個別ではＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 、グローバルＸ中小型リーダーズ－日本株式 、上場インデックスファンド日経半導体株 、ＮＥＸＴＦＵＮ