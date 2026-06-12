12日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数247、値下がり銘柄数299と、値下がりが優勢だった。 個別ではジャパンＭ＆Ａソリューションがストップ高。ジーネクストは一時ストップ高と値を飛ばした。タスキホールディングス、ジェイグループホールディングス、カラダノート、ムービン・ストラテジック・キャリア、Ｚｅｎｋｅｎなど6銘柄は年初来高値を更新。ＴＫＰ、Ｑ