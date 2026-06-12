12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ21914734.1 71950 ２. 野村日経平均 29684 -15.8 69550 ３. 日経Ｄインバ 27032 -12.12912 ４. 野村日半導 17381 -10.65367