今週は阪神競馬場で宝塚記念（芝2200m）が行われる。今年はGI馬5頭が集結した豪華メンバーでの開催だ。ここでは、過去10年から阪神開催の2015～23、24～25年をピックアップ。レガレイラとミュージアムマイルにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■レガレイラに“良馬場施行年すべて馬券内”の好材料 GI3勝と、現役牝馬のなかでトップクラスの実力を誇るレガレイラ。今年もGI戦線を賑わ