6月19日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『ドキンちゃんと３ばいコキンちゃん』『くらやみまんとショウガナイさん』じかいは、みんなにだいにんきのおはなしをおとどけするよ！３ばいマシンで、コキンちゃんが、３にんになって、ばいきんまんも、ドキンちゃんも、おおあわてに！そして、くらやみまんの、やみのせかいに、ショウガナイさんたちが、とじこめられちゃう、おはなしだよ！