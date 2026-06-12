「親を独り占めできた日はめちゃくちゃ嬉しかったし永遠に覚えている」「母親と2人で星空を見たことは一生の宝物」──。兄弟姉妹のいる子どもにとって、親と2人きりで過ごす“親独占タイム”は特別なもののようだ。【映像】ママと2人きりのお出かけ→長男（6）に明らかな変化ニュース番組『わたしとニュース』では、親独占タイムを実現させた親子の1日に密着。3人の子を育てるタレントのSHELLYとともに深掘りし、子どもとの1