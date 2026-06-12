元サッカー日本代表の北澤豪が、現役時代に当時20歳だった中田英寿から受けた強烈なダメ出しや、歴史的一戦の前日に「なに言ってんすか？」と説教を喰らったという驚きの逸話を明かした。【映像】中田英寿から受けた“痛烈ダメ出し”告白お笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務め、ゲスト陣が気になるトピックから派生した「余談」を自由に繰り広げるトークバラエティ『これ余談なんですけど・・・』。11日の