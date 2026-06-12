俳優の川口春奈（31）がビーチでの飾らない動画を公開し、反響が寄せられている。【映像】川口春奈、寝癖ショットや粉が吹いてる手Instagramに投稿している“飾らない姿”が、たびたび話題になっている川口。これまでに、「ハンドクリームとかが苦手で。みよ、これがリアルな女優の手！手も足も粉がふいておる！」と説明している写真や、寝癖でボサボサの髪の毛などを公開している。川口春奈、ビーチでの飾らない動画を公開9