外部からの不正アクセスを受け、公開を停止していた日本将棋連盟ホームページの仮サイトがオープンした。１２日時点で、直近の対局予定や結果、藤井聡太竜王らタイトル保持者の棋士情報が閲覧可能になっている。同連盟によると、サイトの正式な復旧までには相当の時間を要する見込みで、今後は公開した仮サイトの情報を充実させていく予定だ。現時点では、数人のみ詳細が記されている棋士情報を随時追加していくほか、将棋大会