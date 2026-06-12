イランメディアは、トランプ大統領がイラン最高指導部の承認を得たと表明したことを否定しました。【映像】11日に放送されたイランメディア（実際の様子）イランメディアは11日、情報筋の話として仲介国カタールとの協議でトランプ大統領が追加で要求した条件を、アメリカ側が撤回したことを伝えられたということです。これで、2週間ほど前に両国の交渉団がほぼ合意に達し最終承認を待つだけとなっていた当初の案に、条件が戻