5月下旬、東京都内にある海沿いの公園で、主演ドラマ『おちたらおわり』（中京テレビ制作・日本テレビ系）のロケに臨んでいたのは、元TBSアナウンサーの宇垣美里だ。「宇垣さんは、公園のベンチに座って、子役とともにシャボン玉をフーッと吹くシーンを撮影していました。撮影の合間には、宇垣さんが子役に日傘を差してあげる場面も。撮影が終わり、衣装チェンジに向かうときも仲よく手をつないで移動するなど、まるで本当の親子