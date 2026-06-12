【Steam「FINAL FANTASY FRANCHISE SALE」】 6月26日まで スクウェア・エニックスは、Steamにて「FINAL FANTASY FRANCHISE SALE」を6月26日まで開催している。 今回行なわれているセールは、同社のRPGシリーズ「FINAL FANTASY」を対象としたもの。「FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack」や「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」、「FINAL FANTASY