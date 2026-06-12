LinuxやmacOSで使用可能なWindowsの互換レイヤー「CrossOver」が、最新バージョンのCrossOver 27でIntel搭載Macのサポートが終了し、Appleシリコン専用となります。CodeWeavers Blogs | Meredith Johnson | What's in and what's out for CrossOver 27 | CodeWeavershttps://www.codeweavers.com/blog/mjohnson/2026/06/11/whats-in-and-whats-out-for-crossover-27CrossOver 27 removes legacy support for Intelhttps://appleins