見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「凪（なぎ）にそよぐ」（第55回）が12日に放送され、バーンズ（エマ・ハワード）の高い語学力があらわになると、ネット上には称賛の声が集まった。【動画】バーンズ先生の流暢すぎる日本語ある日、病院にいたバーンズは院長の多田（筒井道隆）と副院長の渡辺（森田甘路）に呼び出される。「失礼します」と院長