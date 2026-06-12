【女子旅プレス＝2026/06/12】兵庫県初進出となるヒルトンのラグジュアリーブランド「コンラッド」が誕生。「コンラッド神戸」として、2030年の開業を予定している。【写真】「コンラッド神戸」内部イメージ◆「コンラッド」が兵庫初進出大胆なデザイン、印象に残る体験、目的意識と情熱を持ったサービスを特徴に、現在世界5大陸に50軒を展開しているコンラッド。同ブランドにとって国内5軒目となる「コンラッド神戸」は、神戸市役