アイドルグループ・℃―ｕｔｅの元メンバーで歌手の鈴木愛理が１２日までに自身のインスタグラムを更新。“疑惑”を晴らすコメントを記した。鈴木は「憧れのオールナイトニッポン」とラジオ出演を報告。「トーク中に一際盛り上がった、５段重ねハッシュポテト。帰りに朝マック寄って食べて帰りました」と５枚重ねのハッシュポテトとの“ツーショット”もアップした。鈴木は７日に更新した自身のＸでも「マックが早朝から空いて