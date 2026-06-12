ヒップホップアーティストのZeebraさん（55）が、2026年6月10日にXを更新。シンガーソングライターの玉置浩二さん（67）の自宅を訪れたことを報告した。「玉置さんのご自宅にお邪魔出来る日が来るとは！」ZeebraさんはXで、「玉置さんのご自宅にお邪魔出来る日が来るとは！」と投稿。自身と、玉置さん、ミュージシャンの小室哲哉さん（67）らが集まったプライベートショットを公開した。玉置さんは前に立つZeebraさんの肩に手を置