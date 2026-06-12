現地14日（日本時間15日）に北中米W杯の初戦オランダ戦を控えている森保ジャパンに激震が走った。主将のMF遠藤航（33）が、代表チームを離脱してしまったのだ。【もっと読む】町野修斗〈前編〉想定外の珍プレーで一発退場「ホントに宇宙人なんです」本大会期間中のベースキャンプ地であるアメリカ・ナッシュビルでの合宿2日目（11日）、JFAの山本昌邦・技術委員長が報道陣を招集した。「遠藤航選手がチームをすでに離れました