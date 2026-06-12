米国とイランが再び攻撃の応酬を続け、中東情勢の先行き不透明感が増す中、高市首相がまた大見えを切った。イランが対抗措置で「完全封鎖」を宣言したホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達について、来月は「ホルムズ外から調達できるようになった」と明言。つまり、100％を代替できるということだ。ホンマかいな？関連企業は悲鳴を上げ、官邸と現場の乖離は広がるばかり。むしろ、専門家が警鐘を鳴らした「6月に詰む」が現