明日13日の明け方、東の空で月が火星に接近します。その時間は晴れる所が多い見込みで、多くの所で細い月と、赤く見える火星の共演を楽しむことができそうです。明日13日(土)の明け方東の空で月が火星に接近明日13日(土)の明け方、月が火星に接近します。この時期、日の出1時間前の東の低い空には火星が見えます。明日13日(土)の明け方には月齢27.3の細い月が火星に近づきます。火星は低い空にあるため、これから明るくなる空で