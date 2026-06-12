遠藤航はSNSで代表引退を発表した北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月11日、主将MF遠藤航（リバプール）の離脱を発表した。「W杯優勝」を目標に掲げたキャプテンは、なぜ初戦のオランダ戦の3日前に無念の離脱をすることになったのか。その舞台裏に迫った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇JFAが離脱を発表した約1時間半後、遠藤は自身のSNSで突如、代表引退を発表した。「自分は