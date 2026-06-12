原題は「The Rule of Jenny Pen」。これを「ジェニー・ペンはご機嫌ななめ」という邦題にした。物語の展開を見て「なるほど」と頷けるタイトルだ。【シラート】砂漠をさまよう一団が啓示する人類の暗黒ニュージーランドで裁判官を務めてきたステファン（ジェフリー・ラッシュ）は職務中に脳卒中で倒れてしまう。車椅子生活を余儀なくされた彼は郊外のケアハウスに入居。元ラグビー選手のトニー・（ジョージ・ハナレ）との相部