福岡が新ユニフォームを発表アビスパ福岡は6月9日、すでに発表している1stユニフォームに加え、2ndユニフォームのデザインも発表した。ファンからは「2023スペユニ思い出す」「かっこよすぎ」と反響を呼んでいる。デザインコンセプトは「原点を見つめ直し、ここから共に。日常に寄り添う一着」。ベースであるネイビーの深みをシンプルに表現した濃淡のストライプをベースとし、襟と袖には蜂をモチーフにした幾何学模様をアクセ