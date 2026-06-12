日本代表の移動ジャージに脚光北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表が移動時に着用しているアディダスの復刻ジャージがデザイン性の良さから「レトロな感じのジャージかわいい」と、ファンの関心を集めている。日本代表はメキシコのモンテレイで事前キャンプを行い、現地時間6月8日にベースキャンプ地となるアメリカのナッシュビルへ移動した。日本代表の公式Xではナッシュビル入りした際の選手の様子が伝えられ、MF堂安