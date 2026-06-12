中国が台湾東部の海底地図を作成中で、その背景が注目されている。専門家らは、海域と海底地形に関する情報を蓄積することは効果的な潜水艦および対潜水艦作戦に備えるためとみていると、香港のサウスチャイン・モーニング・ポスト（SCMP）が11日報じた。新華社通信の報道によると、中国交通運輸省は6日から10日まで台湾東部の海域で「特別海上交通取り締まりおよび調査作戦」を展開した。この作戦に投入された4隻の船舶のうち最大