サッカー韓国代表の主将、孫興慜（ソン・フンミン、34、ロサンゼルスFC）が北中米ワールドカップ（W杯）のチェコ戦に先発出場する。洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が率いる韓国代表（FIFAランキング25位）は12日午前11時（現地時間11日午後8時）、メキシコのグアダラハラスタジアムでチェコ代表（40位）と1次リーグA組第1戦を行う。キックオフを1時間後に控えて発表された先発メンバーを見ると、3−4−2−1フォーメーションが