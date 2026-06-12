開催国メキシコが8万人のホーム観衆の一方的な応援の中、北中米ワールドカップ（W杯）開幕戦を勝利で飾った。レッドカード3枚が飛び交う中でも集中力を切らさず2点差の完勝を収めた。ハビエル・アギーレ監督が率いるメキシコ代表は12日（日本時間）、メキシコの「サッカーの聖地」メキシコシティ・スタジアム（エスタディオ・アステカ）で行われた北中米W杯1次ステージA組第1戦でフリアン・キニョネス（アル・カディシヤ）の先制ゴ