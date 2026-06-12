山形市で12日朝、小学校近くの雑木林でクマ1頭が目撃されました。クマの目撃情報があったのは、山形市村木沢にある市立村木沢小学校から西におよそ200メートルの場所にある雑木林です。12日午前7時50分ごろ、近くの住民が雑木林にいるクマを発見し、警察に通報しました。クマはその後、雑木林の中に入っていき、周辺で被害は確認されていません。市によりますと、クマは体長およそ1メートルで、成獣とみられています。