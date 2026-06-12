米国のポップスター、テイラー・スウィフト（37）の結婚が間近に迫っているとの見方が広がる中、結婚式に関するベッティング（賭け）の規模が3億円を超えた。10日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズ（NYT）やタイムズ紙によると、予測ベッティングプラットフォーム「カルシ」では、スウィフトの結婚に関するさまざまな賭けが行われている。現在までのベッティング総額は200万ドル（約3億2000万円）に達したことが分かった。最も