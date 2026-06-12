木原稔官房長官は12日の国会で、自身の秘書官が経済産業省在籍中の昨年、出張の際に複数回、知人の女性を宿泊先のホテルに招き入れ、一部については、追加の宿泊費を後日になって支払っていたと明らかにしました。木原官房長官の首席秘書官を務める茂木正氏をめぐっては、月刊誌「文藝春秋」が、経産省在任時の公務出張の際に不倫相手を宿泊先に呼び寄せ、1人分の宿泊費で2人が宿泊するなど、不適切な行為や情報漏洩の疑いがあった